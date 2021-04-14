台鐵太魯閣號事故死傷慘重，衛福部設立專戶接受捐款，引發外界質疑政府擬拿捐款替代政府該有的賠償，蔡英文總統今天強調，民間善款會全部用在罹難者、傷者、家屬及救災人員身上，不會用來賠償，更不影響受難者申請國賠的權利，「請大家放心」。

由於外界對政府如何使用捐款有疑慮，影響民眾對此次太魯閣號事故捐款的意願，蔡英文今天在臉書發文，呼籲民眾代為澄清。

她說，台鐵太魯閣號事故的民間善款，是來自社會各界的善心，將會100％專款專用，使用在生活扶助、醫療補助、教育資助、心理重建、法律扶助，以及其他關懷支持服務。

蔡英文強調，民間善款會全部用在罹難者、傷者、家屬及救災人員身上，不會用來替政府或廠商賠償，更不影響受難者申請國賠的權利，請大家放心。

外界質疑為何是由衛福部設立專戶，對其使用善款的公正性有疑慮，蔡英文表示，衛生福利部也已經邀集相關單位及社會公正人士，成立民間善款的管理及監督委員會，不但會仔細監督用途，更會把每一塊錢的支出都公布。

她也再次謝謝全民的善心，並呼籲大家幫忙分享、澄清誤會，讓更多人了解善款的用途！

(中時 )