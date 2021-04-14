民進黨今中常會，民進黨發言人謝佩芬今轉述身兼黨主席蔡英文總統致詞時提到，府院黨同仁的討論已經確定，針對828公投，執政團隊不提對案；公投不是作戰，是政府跟人民溝通的機會。唯一要考慮的，要怎麼說明比較清楚，要怎麼樣對話比較能化解疑慮。

此外，環保團體今下午與經濟部次長曾文生座談；謝佩芬表示，樂見到各界共同為了能源轉型與藻礁保護尋求雙贏的努力，相信大家對於台灣整體環境保護的心情都是一致的，對能源轉型的目標也沒有不同。

蔡總統今中常會中致詞指出，上個禮拜，經過府院黨同仁的討論，我們已經確定，針對828公投，執政團隊不提對案。

她說，外界有一些討論，也有主戰、主和的說法，但是她認為，這些講法都不精確。因為公投不是作戰，是政府跟人民溝通的機會。唯一要考慮的，要怎麼說明比較清楚，要怎麼樣對話比較能化解疑慮。

她指出，為了要積極向民眾說明，並做好社會溝通，她也要求執政團隊，要把公投結果，對國家整體發展帶來的影響和衝擊，清楚地告訴台灣人民。

總統說，她要強調，增加天然氣、減少燃煤、發展綠能、非核家園，不僅符合國際關切氣候變遷的趨勢，也是落實能源轉型目標的具體做法。另外，以國際標準及確保食安、處理豬肉進口，涉及台美關係和國際經貿布局，也關係到台灣在激烈國際經貿變局中的生存空間。

她表示，「我們選擇不提公投對案，是因為我們認為，在這個階段，我們有方向、也有策略地在推動能源改革，也努力要讓台灣和國際能夠接軌」；這些策略和方向，有必要讓更多人民了解，且已經著手準備各項政策說明。

總統強調，「希望全黨上下，要把這次公投，視為重要的政策溝通機會，和民眾直接面對面，用最淺白的方式、最清楚的說明，把我們的立場說清楚」。

她表示，「我們的任務，就是說服所有支持者，相信我們有永續的規劃、長遠的布局、細緻的策略，有能力帶領台灣，乘風破浪，在重重挑戰中度過一關又一關，落實各項改革，讓台灣在世界上有更寬廣的空間」。

至於環團與經濟部座談；謝佩芬說，對於環團呼籲政府提出各種方案評估，相信行政部門都會充分彙整各方意見，日前行政院院長蘇貞昌也已經要求行政部門對此進行評估，希望能在未來尋求對於保護藻礁與能源轉型影響最小的雙贏方案。

(中時 )