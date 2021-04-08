正常發揮

2018年台鐵普悠瑪列車在蘇澳新馬站出軌，造成18人死亡、215人輕重傷；在普悠瑪事件體檢報告還沒落實，又發生太魯閣號重大出軌意外，造成50死、210傷慘劇，總統蔡英文強調，不要懷疑政府改革台鐵的決心。資深媒體人陳揮文對此表示，蔡總統妳值得817萬票嗎？妳配嗎？

陳揮文在媒體人王又正《正常發揮》節目中表示，2018年11月24日到2020的1月11日是九合一大選，這段時間蔡英文的政績是什麼？質疑她沒有政績，還可以連任，這就是民主制度的奇蹟啊，沒有政績，一年多就由黑翻紅，沒有政績，還可以逆轉勝。

陳揮文指出，2019年，蔡總統在一場演講說，「我的強項就是改革」。有網友就說，蔡總統拜託不要再改革了，有多反諷，改革的結果是什麼？改革後有比較好嗎？蔡總統覺得自己做得很好，陳揮文潑冷水說：「妳現在沒有資格說這個，如果妳2016講這個，我會怕死。」

陳揮文接著指出，蔡英文當了5年的總統，針對台鐵，卻講都是以前留下來的問題，台鐵的問題很多，沒有錯。可是蔡英文在普悠瑪事故時，答應大家說改到好為止，結果現在卻說她已經盡力了，做了109項，但太魯閣號還是發生死亡慘劇，也就是說沒有做好嘛。

陳揮文表示，蔡總統還有3年多的任期，大家都保重啊，不曉得蔡總統會幹嘛，他不相信蔡會改，他沒有信心。蔡總統說不要懷疑政府改革的決心，妳怎麼跟普悠瑪18條人命講這句；過了兩年多，又多了50條冤魂，他真的很希望蔡總統接下來3年多的任期，把台鐵改革好，他就跟蔡英文鞠躬道歉，說「蔡總統，妳幹的好！」但看到太魯閣號50死事故，讓他不禁說：「蔡總統，妳值得817萬票嗎？妳配嗎？」

(中時新聞網)