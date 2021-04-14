高雄市仁武區權利車廠13日凌晨驚傳10聲槍響，廠內4名男子中彈送醫，雖無生命危險，卻引發治安疑慮，警方14日凌晨再逮捕41歲謝姓男子及1車，至今共逮捕3嫌犯、4部車，因3嫌犯均否認開槍，也未查獲槍彈，警方推估至少還有3名在逃嫌犯及2部汽車尚未查獲，將全力追緝高姓主嫌及其他開槍歹徒，全案持續偵辦中。

高雄市仁武警分局偵查隊長翁士閔表示，警方在槍擊案發後循線鎖定涉案車輛，昨天陸續查獲4輛車帶回採證，並在林園區逮捕30歲黃姓嫌犯、及在鳳山區逮捕29歲謝姓嫌犯，今天凌晨在新興區逮捕41歲謝姓嫌犯，3名嫌犯偵訊時坦承在案發現場，但均否認開槍，專案小組也未查獲槍彈。

翁士閔表示，全案至少還有3名嫌犯及2部汽車尚未查獲，警方還要持續追查高姓主嫌及開槍歹徒和涉案車輛，目前持續偵辦中。

13日凌晨3時10分左右，高雄仁武區大灣里大景二街一處經營權利車買賣的車廠遭6部自小客車到該處滋事，警方調查，全案起因於一名臉書暱稱「蔡小小」的女子，不滿許姓前男友行徑，在臉書PO文嗆許是爛男人，22歲高姓男子也上網留言加油添醋，引起許友人王男不滿，王致電高為何在他人臉書留言詆毀他人，雙方爆發口角，高男欲找王男尋仇，一群人分乘6部車抵達車廠洩憤，其中一部衝撞鐵皮大門，另有人持槍掃射，造成屋內邱姓、羅姓、陳姓、劉姓男子等4人中彈受傷，警方並在現場拾獲疑似手槍彈殼10發。

(中時 )