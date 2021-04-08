台鐵太魯閣號重大傷亡，交通部長林佳龍請辭；前總統陳水扁今在「扁擔物語」中發文，真正民主時代沒有造神的必要，也沒有哪個職位非誰不可的問題，該負責就負責，與做好與否沒有關係。

他強調，民主政治就是責任政治。政治責任是何物，林佳龍部長在國人面前做了最好的示範。讚啦！

陳水扁以《喜見政治責任是何物》為題發文指出，為林佳龍部長喝彩！他說，交通部長林佳龍，為了70年來台鐵發生最重大死傷的交通事故，在第一時間就向總統閣揆表達負起政治責任的基本態度，應該獲得全民的肯定與支持。

他舉例，2000年7月22日「八掌溪事件」死了4個工人，《災害防救法》才施行3天，身兼中央災害防救委員會主委的行政院副院長游錫堃，負起政治責任辭職下台，讓全民印象深刻並深表惋惜。這就是政務官應有的政治風範。

他說，如今發生不幸的重大車禍，死傷慘重，政府當然要有人負起政治責任辭職下台。無關刑事犯罪或民事賠償的法律責任，也無涉督導不周的行政責任，當然更不用等到事故調查的最後結果出爐。

他表示，林佳龍部長勇於任事，一肩扛責，樹立政務官負起政治責任的應有擔當。雖有惋惜不捨，阿扁力挺林部長負責到底的明智決定。

(中時 )