國民黨主席將於7月改選，黨內多位政治明星動作頻頻，後續動向備受關注。東沙指揮部前副指揮官、現高雄市海巡之友會常務理事胡健表示，這些政治明星近來已開始秀拳頭、拋風向球，他認為所有想角逐者都該出來比人氣，人氣不好的就該知難而退，不要最後選輸了才在那邊不團結；但他也認為，人氣高的也不是非選不可，將自己的優勢轉支持別人，帶動黨內民主也是很好的選項。

胡健今日（14）接受香港媒體《中評社》訪問表示，國民黨常說自己沒有分裂的本錢，但至今都仍看到各自在玩權謀，就是無法完全學會民進黨的「先打下江山再來談」、「選後立刻團結」，而非打下江山前就在搞權謀，因為這根本沒有用處。

談到黨主席改選，胡健直言，這很簡單就是比人氣，人氣差、沒有權勢的人就不要出來，反之則該站出來的就站出來；黨內選舉不能變成，平常要誰出來那人就躲起來，等到有別人出來、真的要開始選時，就又開始爭名奪利，這樣的政黨人民是不會支持的，但國民黨就是不斷往這個方向邁進。

針對日前陸軍官校專修班11日舉辦第40期入伍46周年紀念餐會，胡健表示，當天現任黨主席江啟臣、智庫副董事長連勝文、高雄巿前市長韓國瑜、前黨主席洪秀柱皆到場，凸顯黨內對軍系的重視。他認為，韓的出現意在拋出風向球，但不一定真的會出來參選，也可以轉挺任何人；至於前總統馬英九、新北市前市長朱立倫未出席，這就得看他們平常的政治版圖屬性，這次該來的都來了，連勝文因為父親連戰和已故行政院前院長郝柏村這部分的人脈關係，洪秀柱則是代表深藍，江啟臣身為現任黨主席當然得不斷爭取黃復興支持。

國民黨黨主席之爭支持誰？ 連勝文：我支持我自己

(中時新聞網)