國民黨立委李貴敏質詢外交部次長田中光影片

駐美代表蕭美琴日前在華府雙橡園表示，美方非常關切美豬公投，若公投通過，將會對台美貿易帶來風險和不確定因素。國民黨黨立委李貴敏12日質詢外交部次長田中光，詢問反萊豬公投是否如蕭所言會影響台美的貿易關係？田坦言，公投是憲法賦予人民的權利，既然萊豬不等於美豬，那麼公投「應該不至於」影響雙邊關係。

李貴敏質詢田中光，表示她得知蕭美琴說出「反萊豬公投會影響台美經貿」其實相當傻眼。李要求現場3位外交部官員，認為「萊豬等於美豬」的舉手，現場無人舉手；李強調，既然萊豬不等於美豬，美豬是美豬，萊豬是任何含有萊克多巴胺的豬隻。

李貴敏指出，憲法保障基本人權，包括憲法裡面規定人民有公投的權利、言論自由的權利、保障人民健康的權利，她要現場3位外交部官員不認同的舉手，現場無人舉手。李再問：「有人認為我們台灣的人民是國際的次等公民嗎？」現場依舊無人舉手；李強調：「所以答案其實很明確，我看到這個訊息的時候我傻眼，我為什麼傻眼呢？人民按照憲法他就是有公投的權利，怎麼反萊豬的公投會影響台美的貿易關係？」

田中光表示：「我同意剛才委員您說的，公投是人民的基本權利。」李貴敏追問：「所以蕭代表的這個言論，反萊豬的公投會影響台美貿易的基礎在哪裡？」田回應：「因為萊豬跟美豬像你講的並不能掛上等號」聽到這句話，李貴敏說：「反萊豬的公投既然是保障人民憲法上面公投的權利，而且萊豬不是美豬，所以不會有所謂的影響台美關係。」田對李的話連連稱「是」，更在最後答道「應該不至於」，形同打臉蕭美琴之言。

(中時新聞網)