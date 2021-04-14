日本政府13日確定將福島核廢水將排入大海，引起鄰近國家批評；外交部發言人歐江安則表示，日本政府在正式決定方針前已事先通報我方，外交部高度重視本案、會多次向日方表達關切，籲請日方務必重視我國權益。對此，擁有美國加州律師資格與專利師及仲裁人資格的國民黨立委李貴敏表示，此事外交部若早知情，這種回答就顯得相當奇怪；若核廢水對環境真的沒有任何汙染，那台灣應鼓勵日本把這些廢水送去美國，看美國同不同意就知道。李此計將能同時制衡蔡政府與美國、日本。

李貴敏昨日（13）在政論節目《平論無雙》中，針對外傳所謂「只有韓國跟大陸站在日本對立面，所以台灣只好概括承受核廢水」的說法，她覺得很匪夷所思，因為這就跟日前駐美代表蕭美琴所言，「反萊豬公投會影響台美經貿關係」一樣。

李貴敏並質疑，我們外交部官員明明都是領台灣人的納稅錢，怎麼感覺都好像代表的是國外？像反萊豬一事，難道不是蕭美琴應該代表台灣，去向美國反映我國憲法保障之權利嗎？像這次日本排核廢水事件她覺得更離譜的是，如果核廢水真的對環境沒有任何汙染的話，我們就該鼓勵日本把核廢水送去美國，看美國同不同意，如果美國也覺得這個沒關係，那美國應該是很歡迎才對。

針對日本排放核廢水引發的爭議，李貴敏指出，大陸、韓國會反對就是因為有所疑慮、會影響到周邊國家，核廢水日後會不會也影響到美國或是歐洲其他國家，她認為最終會，只是台灣、大陸、韓國屬於會被立即影響者。李強調，當台灣受核廢水汙染後，會不會被認為說「反正你們已被汙染了進核食也沒關係了」，這個就很難說了，這是很重要的邏輯關鍵。

此外，李貴敏表示，過去國際間有一套遊戲規則，當做任何事會影響別的國家，就必須要經過諮商、討論，那她就不禁感到奇怪，若外交部事前已知情，結果他們的回應竟是如此，那她真的覺得大家5月份就不要繳稅了，乾脆就來展現「公民不服從」。

(中時新聞網)