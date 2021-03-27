針對大陸領導人日前到福建視察時表示，兩岸應該「以通促融、以惠促融、以情促融」，國民黨前立委陳學聖對此表示，希望民進黨看得懂大陸釋出的訊號，他認為大陸開始放軟，態度正在改變。

大陸領導人近日赴福建省南平、三明、福州等地考察。針對兩岸提出要「在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐」、「要突出以通促融、以惠促融、以情促融，勇於探索海峽兩岸融合發展新路」。

陳學聖接受香港媒體《中評社》專訪時表示，陳學聖認為，大陸對台灣仍採取「一手蘿蔔、一手棍子」，大陸軍機雖繼續繞台，但也看到大陸領導人強調以「通」、「惠」、「情」推動融合，並沒有講「戰」；三個「融」是和平的訊號，可見大陸開始放軟，態度正在改變，會慢慢開些「縫隙」。

陳學聖指出，大陸還是努力往「和」的方向走，當然民進黨執政，兩岸關係沒有這麼快回溫，但也要看懂大陸釋出的訊號。陸委會主委邱太三代表蔡英文，要看懂大陸的訊號，要想辦法開出「縫隙」，兩岸希望慢慢回溫。 這次總統蔡英文找邱太三接陸委會主委，可以說是民進黨往「和」方向走的開始，至少邱太三態度軟、嘴巴甜。鳳梨風暴出來，邱也沒有出惡言，如果今天是陳明通繼續擔任主委，批判火力恐會全開。

陳學聖表示，蔡英文第一任總統任內，海基會派誰當董事長，根本不重要。因為「戰」擺前面；而現在蔡進入第二任，以「和」為優先考慮，之前傳王金平接海基會呼聲高，只是他在海峽論壇的處理上不是很完美，但也不能說王接海基會沒有機會，若民進黨真有心要跟大陸談，海基會人事也要趕快確定。

(中時新聞網)