台鐵太魯閣號發生台鐵40年來最嚴重的傷亡意外，大陸國台辦隨即表達慰問，前海基會董事長洪奇昌今天表示，這是兩岸交流的正式架構，一定程度反映出中國大陸官方對於兩岸交流機制的維繫與未來展望，呼籲兩岸政府能以人道關懷為立足點，透過既有機制開展相關互助合作。

現任台灣產經建研社理事長的洪奇昌表示，台鐵北迴線重大意外造成台鐵40年來最嚴重的傷亡，相關救災、釐清事故原因與究責考驗政府的應變與治理能力。

對於此次重大交通事故，大陸國台辦今天下午立即表達慰問，發言人馬曉光表示，大陸有關方面高度關切和關注後續救援進展，並向事故造成的傷亡人員表達哀悼和慰問。而陸委會也立即回應，對於中國大陸各界對台鐵北迴線重大意外事故的慰問與關懷表達感謝之意。

洪奇昌指出，面對重大意外事故或天災，是人都能同情共感，在災難與憾事之前，我們相信這也是跨越隔閡共同合作克服難關的時刻。他長期鼓勵兩岸間人道交流與合作，而「相關的交流合作都是從一念善意開啟」。

他說，對於意外事件中的傷亡乘客致上關懷與慰問是基本的人道精神。兩岸官方基於人道普世價值而出現的善意與溫暖的對話，我們應予以肯定與重視。

洪奇昌強調，值得注意的是，中國大陸官方此次是以機關名義(包括國台辦、海協會)表達慰問。這是兩岸交流的正式架構，大陸官方以國台辦和海協會具名致意，一定程度反映出中國大陸官方對於兩岸交流機制的維繫與未來展望。

他認為，或許兩岸政府能以人道關懷為立足點，透過既有機制也就是國台辦與陸委會，海基會與海協會大兩會，和各項小兩會開展相關互助合作，舉凡人道探親、災難防救、公共衛生與醫療等議題都是可嘗試的議題。

(中時 )