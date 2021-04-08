太魯閣號事故肇事工程，從展延時間、承包廠商登錄系統到分包商分工都有重大問題！立委洪孟楷8日在立法院交通委員會質詢時表示，調閱資料發現此次承包邊坡工程的東新營造，底下有6個分包商，李義祥僅是1／6且只負責提供怪手等機具，為何卻能隻手遮天，變成整個工程都是他負責？「從一件事情發現整個政府螺絲鬆到不行！」

首先是工期問題，洪孟楷表示，這個邊坡工程應該去年完成，但後來展延，到底展延幾次？交通部1周內說法變3次：「剛出事時說2次，7日書面報告寫展延3次，8日說4次，螺絲真的鬆到一個不行！」

此外，在承包廠商登錄系統方面，公共工程委員會主委吳澤成8日專題報告中說分包商擔任工地主任違法，但「本案內政部建置的工地主任系統未能發現上情」 。洪孟楷說，這表示現在內政部工地主任系統根本不是李義祥的名字，因為交通部給的報告說李義祥擔任工地主任是去年11月19日才被審核同意，換言之，這個公共工程有換過人，但是內政部工地系統無法發現此事。

最後是分包商分工方面，洪孟楷表示，此次是台鐵發標，東新營造得標，聯合大地負責監造，中棪工程負責專案管理，根本沒有李義祥擔任負責人的義祥工業社的名字，後來才發現義祥是分包商。

洪孟楷質詢台鐵局：「請問這個工程有幾個包商？」事故至今已經1個禮拜，今天是頭七，結果台鐵上上下下對這個工程還沒有掌握，「你們對得起剛剛9點28分（過世）的那些人嗎？」

洪孟楷拿出資料表示，東新營造得標後給6個分包商，包括鼎泰興預拌混凝土、羅東鋼鐵等，義祥工業社只有負責「怪手、傾卸車等機具設備提供2裝載機」。東新營造沒有管理好，讓義祥工業社老闆李義祥去當工地主任，1／6的分包商隻手遮天，變成整個工程都是他負責，所以4月2日他一個工地主任才可以跑去工地。事件已經發生1個禮拜，交通部居然沒有去了解過去2年這個工程是怎麼做的，「怎麼會有這麼離譜的錯誤！」他昨天拿出2年前細部計畫圖已經說要有安全防護措施，2年都沒做，設計監造者有責任，專案管理有責任，承包商當然該死，但台鐵沒有任嗎？他質問王國材，台鐵要怎麼負責？交通部要怎麼負責？「有幾個分包你都回答不出來！」

王國材說，1項工程有幾位協力廠商很普遍，但是如果義祥只是提供機具或是裝卸設備，卻做整個工程，這除了台鐵，包括監造單位都有責任。

洪孟楷要求9日下班前給交通委員會一個確實報告，為何這次義祥工業社可以隻手遮天，把全部工程做完。

(旺報 )