針對台北樹林開往台東的408次太魯閣號在花蓮秀林發生重大傷亡事故，陳宏宗嘆，這真是台東人的悲哀。（蔡旻妤攝）

由台北樹林開往台東的408次太魯閣號在花蓮秀林發生重大傷亡事故，截至目前已累計48死、66傷。對此縣議員陳銘風、陳宏宗2人不約而同為台東縣民發聲大嘆：「這真是台東人的悲哀」。

「上次普悠瑪、這次太魯閣，每次台鐵出事都是台東鄉親受害，蔡總統都得遠道而來致歉，與其一直道歉，為什麼不改善交通？」縣議員陳宏宗表示，做1條台東、花蓮的高速公路有那麼難嗎？

陳宏宗大嘆，這是屬於台東人的悲哀！原本他趁著連假與三五好友相聚，意外一發生，朋友全都沒心情吃飯了，只顧著打電話問是否有親戚朋友搭上408車次的火車？只要電話不通，大家就心急如焚。

陳宏宗強調，由於飛機機位少，機票開賣就售罄；而蘇花公路不好開，高速公路遇上假期又實施高乘載，不少隻身在外打拼的鄉親要回到台東唯一的交通工具就只剩鐵路，卻得面臨這種慘況。他說每次意外發生，鄉親都成了犧牲品，普悠瑪的陰影未散，又換太魯閣出事，很多人說台鐵1、2、7、8節車廂不敢坐。

「回台東的路，真的非常遙遠」陳銘風無奈地說，別說是高速公路了，台東連1條快速道路都沒有，更別談捷運、輕軌、高鐵等。他強調，納稅錢台東人並沒有少繳，為何交通建設卻落後西部一大截？外縣市鐵路電氣化已數十年，台東卻才剛啟航。是否因東部人口較少、又不會抗議，台東鄉親的命就不值錢？呼籲中央別將「照顧偏鄉」淪為口號。

(中時 )