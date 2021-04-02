農委會主委陳吉仲30日參加藻礁溝通平台座談會，當場哽咽提及友人因空汙罹患肺腺癌，並說「我失態了」。國民黨立委賴士葆對此表示，是不是鱷魚的眼淚，陳吉仲心裡最清楚；並批陳吉仲換了位子就換了腦袋，過去的理想、理念皆可拋念，唯一信念只剩下為保住官位而奮戰。

陳吉仲淚灑會場，賴士葆質疑，在那樣的場合打悲情牌是否適切、是不是鱷魚的眼淚，陳吉仲心裡最清楚。賴士葆表示，絕大多數的社運人士、環保人士，終其一生只知執著的為所堅守的理念和良知奮戰，眾多社運人士當中，為何陳吉仲可以雀屏中選被拔擢當官，絕非偶然。

賴士葆表示，藻礁問題是能源議題，是環保議題，是攸關政策的專業問題，都不是陳吉仲的業務管轄，但經濟部長王美花竟說陳吉仲和環團的關係好，所以樂意由他出面溝通，太令人詫異了，王美花和環保署長放著本業不管，沒有閣員的素養和擔當去進行政策的專業溝通，卻由不相干的陳吉仲去套關係、攀交情來解決環保、能源的嚴肅政策問題。賴士葆想問，國家的能源和環保政策可以如此用人情攻勢私了嗎？

國民黨立委賴士葆。（本報資料照）

賴士葆指出，肺癌成台灣的新國病，肺癌12年來蟬聯癌症死亡率首位，每54分鐘就有一人死於肺癌，過去他以為這樣驚悚的數字，蔡政府始終不願面對、不願承認，甚至無感，顯然陳吉仲當天的悲情秀，只是凸顯蔡政府對能源政策的束手無策。

台灣的空汙品質有沒有改善，賴士葆認為，人民的健康數字會說話，陳吉仲哽咽他熟識的友人因為空汙嚴重罹患肺腺癌，但台灣每年千千萬萬個罹患肺腺癌的國人，陳吉仲並不認識他們；然而，他們都是別人家不忍失去的摯愛親人、友人、家人。

賴士葆說，經濟部對於藻礁三接的態度堅定，所以王美花恐嚇說出，如果三接公投通過，要再燃燒500萬噸的煤，這樣沒心沒肺的說詞，就是把國人的生命健康視之如螻蟻草芥。

陳吉仲昨天淚灑會場，在那樣的場合打悲情牌是否適切、是不是鱷魚的眼淚，他心裡最清楚。絕大多數的社運人士、環保人士終其一生只知執著的為所堅守的理念和良知奮戰，眾多社運人士當中為何陳吉仲可以雀屏中選被拔擢當官，絕非偶然。回顧他捍衛萊豬進口昨是今非... 由賴士葆發佈於 2021年3月30日 星期二

(中時新聞網)