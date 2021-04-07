自3月起中國大陸暫停台灣鳳梨進口後，各地僑胞挺身支持台灣鳳梨，然而日前新加坡不斷爆出台灣鳳梨內部褐化，品質參差不齊，讓原本支持的僑胞「真心換絕情」；農委會主委陳吉仲今日表示，鳳梨「黑心」是因為溫控不當所致，承諾溫控將改善外，也會再補12公噸的鳳梨給新加坡超市NTUC。

立法院經濟委員會今日邀請農委會主委陳吉仲就台農發、臺農投公司經營績效進行報告，並備質詢。

陳吉仲表示，海外消費者反映我國少數鳳梨品質問題部分，經統計，外銷新加坡、日本不符合消費者期待的鳳梨數量約166公噸，約佔外銷比例3％，造成品質不良的可能原因包括過早採收、低溫貯藏不當、運輸貯藏過程處理不當以及運輸、貯藏與銷售溫度過高等。

這次造成新加坡黑心鳳梨的主因是因為儲運上架溫控不當，新加坡超市NTUC已將台灣鳳梨全數下架，陳吉仲允諾會落實溫控改善，也將補貨12公噸高品質鳳梨給NTUC。另外也向新加坡、日本品質不符期待的鳳梨表達歉意。

陳吉仲表示，4月1日起已全面要求貿易商改善，儲運及上架溫控務必要確實執行，否則貿易商將拿不到相關的外銷獎勵補助。

農委會統計，今年3月1日至4月5 日止，台灣鳳梨輸往中國大陸以外市場數量已達5610公噸， 較去年同期(不含中國大陸)外銷量的969公噸，增加4641公噸，成長幅度高達479％。

(中時 )