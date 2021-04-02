衛福部長陳時中2日受邀開南大學演講，談及疫情剛爆發時就建議國內需有自產疫苗的能力，否則抗疫的武器都被國外掌握，風險過大，也透露自己原本想成為國產疫苗的受試者，但剛好AZ疫苗抵台，為讓民眾對AZ疫苗有信心，最後選擇施打AZ疫苗。

陳時中表示，去年3月境外移入量很多，但相對的平穩，當時就研判疫情應會「流感化」，也有變種病毒的可能，因此疫苗要長長久久的跟著我們，並不是一次性的施打完，若戰略物資都掌握在國外，這樣抗疫的武力會顯得單薄，當時就強調國內需要有疫苗自製自產的能力，現在看來也的確是如此。

陳時中說，當時選定了4家研發廠商，其中1家廠商進入臨床實驗後，發現有投資困難、施打特異性，並不適合廣大民眾施打，因此就放棄該廠商，其他3家順利進行到臨床三期，爾後有1家的劑量不足，無法進入第二期，時序上也比較晚，最後剩下2家廠商進入第二期。

陳時中坦言「非常想嘗試國產疫苗實驗」，他說，當初已經登記了試驗，也領了1000元，甚至抽血、心電圖都做完了，隨後接到電話說AZ疫苗要進來了，因此陷入矛盾的狀態，內心十分嚮往施打國產疫苗，但最後由專家分析考量後，因AZ疫苗有國外不良反應的事件，血酸問題對黃種人相對較少，怕大家施打信心不足，最後決定施打AZ疫苗。

陳時中透露，當初有跟AZ疫苗談是否能授權國內製造，但對方要求製造3億劑量才肯授權，陳時中考量國內需求僅有3千萬劑量的需求，風險實在太高，就放棄授權製造，今年前半年購買國外疫苗填補疫苗的空缺，後半年就可以靠國內疫苗廠商自產自製。

(中時 )