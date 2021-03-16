民進黨發言人顏若芳昨(15)表示，私事造成公眾資源浪費討論，她深深感到抱歉，並深自檢討，自己近期會沉潛檢討，暫不進行對外發言工作。民進黨中央也證實，已同意顏若芳的要求。對此，宅神朱學恒相當傻眼，表示顏若芳好心租屋給南部大叔被嫌租金貴，最後竟然連工作都快丟了，「這到底是甚麼道理？」

顏若芳昨日在臉書表示，首先，這幾天因為她個人的事情，讓很多關心她的人擔心了，以及對於私事造成公眾資源浪費討論，「我深深感到抱歉，並深自檢討。自己近期會沉潛檢討，暫不進行對外發言工作」。

朱學恒在臉書評論這個事件，傻眼表示有個好心的年輕女性在台北市買了個房子，想要分攤房貸只好租給油膩的南部中年大叔，「而且還好心的提供早餐跟接送服務，很可能還大方供水讓他洗澡」；結果被拍到照片之後，大叔隨便解約也不賠錢，還罵八千元太貴，大叔繼續爽爽當立委；好心租房的年輕女性現在竟然連工作都沒有了。「這到底是甚麼道理？」

朱學恒的貼文引發網友討論，表示「中常委就是任性」、「民進黨說他們捍衛女權、追求兩性平等，那感覺就像王浩宇說做人要誠實、陳柏惟說問政要專業一樣好笑」、「沒有不可告人的事怕什麼，可以繼續住下去，行的正還怕別人偷拍嗎」、「可憐的房東，被分租客這樣蹧蹋，8000元CP值如此之高，包早餐跟接送，要去那裡找？」

(中時新聞網)