近日「珍愛藻礁」公投引發關注，被罷免的民進黨前桃園市議員王浩宇也加入戰場，並槓上環團，引起各界撻伐。民進黨前立委郭正亮直言，王浩宇的行為恐會鼓動10萬人出來參與公投投票，這是民進黨要深思的問題，並指若王浩宇繼續這樣下去，民進黨和桃園市長鄭文燦都會倒大楣。

郭正亮15日在政論節目《平論無雙》中表示，王浩宇對民進黨最大的影響，就是他可能會鼓動10萬人出來投票，這才是民進黨要深思的問題。主持人一聽連忙提問，「你是說鼓動10萬人出來反對還是贊成？」

郭正亮回答，不然為何新聞報導篇幅那麼大？因為就是有很多力量在支持藻礁公投，讓大家討厭王浩宇，對照藻礁公投，認為這樣可以激發投票。他還直言，王浩宇像笨蛋一樣，整天在跟人家吵架，所以蔡總統也說不要去和人家吵，因為會產生反效果。

郭正亮指出，他認為同黨台北市議員王世堅說得很對，王浩宇只是民進黨黨員的40萬分之1，但是人家會覺得他是民進黨的人、鄭文燦的人，若他再這樣下去，民進黨和鄭文燦都會倒大楣。

此外，王世堅和前民進黨立委沈富雄也都在節目中痛批王浩宇的行徑。王世堅說，王浩宇羞辱整個社會、正直的環保人士和正派的人，「講他兩句，剛好而以，他不服的話，放馬過來，反正我是智障型手機，我沒看到剛好」；沈富雄則痛斥王浩宇浪費社會資源。

(中時新聞網)