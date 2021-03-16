楊丞琳最近踢館上《乘風破浪的姐姐2》，擔任張柏芝、袁姍姍、王鷗、楊鈺瑩等人的隊長，先前張柏芝練舞自責落淚，楊丞琳明白指出張柏芝確實扯後腿，但強調有看到對方的努力。最新一期預告中，張柏芝竟在公演前手臂受傷，見她帶傷出現，楊丞琳坦言：「真的很崩潰」。

張柏芝、那英等人受邀參加今年《乘風破浪的姐姐2》，出道多年的兩人在節目中直率的來往引發話題，後來張柏芝被安排進入楊丞琳領軍的隊伍，練舞時手腳不受控制，小考時頻頻失常，更甚至為此泛淚，眾人本來想安慰張柏芝，卻被楊丞琳一句話點出真相。

楊丞琳看到張柏芝受傷坦言崩潰。（圖／翻攝自秒拍）

楊丞琳說：「我們不要再說沒有了，我覺得我說沒有已經太多天了，妳（張柏芝）有扯後腿，我今天從鏡子看得一清二楚，確實是扯後腿了」，但不忘補充張柏芝的努力她都看在眼裡，現在唯一能做的就是更努力練習，讓正式表演時不再犯錯。新一集預告中，張柏芝在第4次公演前意外受傷，但她相當敬業，掛著護肘仍準時到練習室報到，楊丞琳則在預告中說：「當我們所有人見到她拖住手時，真的是很崩潰」。

張柏芝（右2）、楊丞琳（左2）最近在《乘風破浪的姐姐2》同隊準備演出。（圖／翻攝自乘風破浪的姐姐微博）

而張柏芝被問封上「顏值擔當」的感想，她說自己當然不想要這個標籤，因為顏值雖然重要，但在這個舞台卻不是最重要的，「我確實在30個姐姐裡面，我的唱跳真的不行，但不管怎樣，每次公演前我最在乎的是我有沒有進步，有沒有盡我最大努力，有沒有問心無愧」，同時她說這也是她的人生觀。見此，網友回應：「她划水我都能忍，只要她在我就願意看，她一唱歌我就想哭」、「妳的舞台除了顏值還剩啥了」、「楊丞琳有些不近人情」、「可是她除了顏值好像……」。

(中時新聞網)