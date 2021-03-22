遠東航空負責人張綱維提告指控，陳參加公司機師養成訓練，受聘為副機師工作3年後離職，當初其與公司簽約10年，提前離職須賠償損失；台灣高等法院更一審認定陳姓副機師違約，須與連帶保證人共同賠償遠航191萬888元，上訴後，最高法院駁回定讞。

另張綱維被控掏空公司36億元等罪遭起訴，台北地方法院上周裁定讓他以8000萬元現金、2000萬元人保，共1億元交保，律師辦妥手續後，張從台北看守所獲釋，他從去年4月2日偵查中羈押至本月17日，終於結束350天牢獄生活，重獲自由。

遠航提告主張，陳在2010年9月1日與公司簽訂飛行機師養成訓練契約，約定陳應參加公司提供的飛行機師養成訓練，並自正式任用為飛行機師之日起，為伊服務至少10年，若有違反，陳應賠償公司損失，而在2011年11月1日起受聘為副機師。

公司指控，陳在2014年10月1日離職，應賠償公司養成訓練費及生活津貼等，其契約連帶保證人，也應與陳負連帶賠償責任。

陳辯稱，契約最低服務年限約定只為預約，遠東航空公司不得逕依契約主張權利，且他受訓期間在航務處輪值，負責收發公文、接受主管指示提供勞務，並在養成訓練第三階段執行載客飛行任務，不得列入違約金之計算。

高院更一審認定，契約關於最低服務年限之約定，應為本約並非預約，最低服務年限應為陳當副機師之日起算10年，陳須負違約責任，判決副機師與連帶保證人共同賠償191萬多元，最高法院駁回上訴。

(中時 )