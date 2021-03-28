流動賭場以日租房掩護，德州撲克、麻將供賭客任選。

23歲蘇姓男子涉嫌於大台北地區承租日租房作為流動賭場，幾乎天天更換地點避免警方查緝，中和警分局獲報27日凌晨1時許前往新北市中和區連城路查緝，當場逮捕蘇嫌及2名同夥，約20多坪空間內擠滿17名賭客，警訊後依賭博罪嫌將蘇嫌等3人移送地檢署偵辦。

據悉，蘇嫌以經營賭場為業，為躲避警方查緝行事作風相當小心，專門挑選日租型的民宅作為賭場，幾乎天天更換地點，提供德州撲克、麻將等賭具供賭客任選。

蘇嫌以日租金約3000元租下中和區連城路某民宅，中和警分局獲報27日凌晨1時許前往查緝，當場逮捕蘇嫌及張姓工作人員及李姓女荷官，約20多坪空間內擠滿17名賭客。

警方在場查扣賭具籌碼12萬元、撲克牌、計時器、賭場大門鑰匙1付、賭資新近6萬元、抽頭金1萬餘元、帳冊（上登載有18萬元）等證物。警訊後依賭博罪嫌將蘇嫌等3人法辦，17名賭客則依違反《社會秩序維護法》裁罰。

中和警分局偵查隊長陳嘉鵬表示，警方秉持賭場零容忍，加強查緝淨化轄區治安。

23歲蘇姓男子涉嫌於大台北地區承租日租房作為流動賭場，27日遭中和警分局查獲。（翻攝）

23歲蘇姓男子涉嫌於大台北地區承租日租房作為流動賭場，27日遭中和警分局查獲。（翻攝）

23歲蘇姓男子涉嫌於大台北地區承租日租房作為流動賭場，27日遭中和警分局查獲。（翻攝）

(中時 )