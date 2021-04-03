新冠肺炎疫情持續蔓延，全球已經出現首個因疫情全族滅絕的部落，位於巴西熱帶雨林的亞馬遜部落中，僅存的最後一名族人阿魯卡（Aruka Juma）最終仍不敵疫情病故，至於這波新冠肺炎疫情何時能終結，依舊是未知數。

據《紐約時報》報導，阿魯卡隸屬於亞馬遜部落中的一個分支「朱馬部落」，在18世紀全盛時期，人口多達1.5萬人，但因為接連的疾病侵襲和外來者屠殺，1943年只剩下100人，1964年僅剩下6人，他的姊夫又於1999年去世，因此阿魯卡便成了朱馬部落中唯一倖存的男性。

不幸的是，阿魯卡意外染上了新冠肺炎，部落的滅亡成了無法挽回的嚴峻局面，今年2月17日，阿魯卡不敵疫情，病逝於巴西西部朗多尼亞州（Rondônia）首府韋柳港（Porto Velho）的一家醫院，朱馬部落最終再無直系男子存活，已然「全族滅絕」。

阿魯卡的外孫表示，無法得知其確切年齡，應是介於86歲至90歲之間，而為了將部落記憶保存下來，阿魯卡的13名外孫中，有人主動在父姓前保留「朱馬」的姓氏，對此，人類學家指出，這種狀況在父系社會的亞馬遜部落十分少見。