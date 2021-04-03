苗栗市有職業賭場想趁清明連假賺一波，加裝消音泡棉避免引起注意，仍遭警方查獲移送法辦。（警方提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗警察分局上月破獲2起職業賭場，清明連假前發現又有賭場負責人想在連假期間衝一波，加裝消音泡棉避免引起鄰居注意，未料警方早已掌握情資，1日持搜索票查緝，查扣賭資1萬3890元、賭具5副、監視器等證物，詢後將羅姓賭場負責人依刑法賭博罪嫌移送法辦，其餘賭客依社會秩序維護法裁罰。

苗栗警分局表示，苗栗市鬧區的職業賭場監控數日，發現賭客車輛均假借隔壁計程車行空地停放，進出管制嚴格，除外圍工作人員駕車把風外，屋外裝設多組監視器監控。

1日警方持搜索票搜查，當場逮捕羅姓賭場負責人，工作人員及賭客共19人，並查扣抽頭金5890元、賭資1萬3890元、賭具麻將筒子5副、天九牌4副、撲克牌19副及監視器1組4支鏡頭等證物，並發現賭場內裝全裝設消音泡棉，企圖規避警方查緝及避免民眾報案。

警方調查，賭場由56歲羅姓男子與30歲邱姓男子共同經營，賭客由羅男邀集，邱男負責提供處所及監看監視器，分工明確，專案小組並發現，邱男在去年防疫期間，為鞏固營運，改以線上經營推筒子網路簽賭，仍遭警方查獲，今年又因疫情和緩，想利用清明連假期間衝一波，還臨時加裝消音泡棉避免引起鄰居注意，無奈連假前一天還是被警方查獲。

苗栗警察分局表示，職業賭場除易使民眾沉溺傾家蕩產外，也容易衍生各類治安案件，不論是幫派、黑道、毒品及暴力案件都會波及到無辜民眾，警方絕不容忍，所以不論職業賭場規模大小都會持續掃蕩，另也籲請民眾如發現住家旁有大量車輛停放或深夜人員進出頻繁等異狀，可立即與警方聯繫，警民共同淨化轄內治安環境。

(中時 )