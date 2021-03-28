內政部長徐國勇（右1）今天同「阿姑」周遊（左1）到花蓮縣消防局參加公益團體「捐贈災情勘查車輛」儀式，試乘勘查車輛。（羅亦晽攝）

台灣擁有許多美麗且令人敬畏的山，不過山林解禁後，花蓮屢傳山難意外，花蓮縣消防局出勤案件數從2019年34件增加至2020年65件，增加9成，有鑑於此，近期不少民間公益團體陸續捐贈相關設備，今也在內政部長徐國勇見證下，捐助一輛四輪傳動災情勘查車予消防局，盼能有效增添救災量能。

行政院2019年宣布國家山林解禁政策後，掀起登山活動熱潮，山難事故卻伴隨而來；花蓮縣消防局統計，2019年至2020年，受理案件從38件增加至74件、出勤案件34件增至65件，出動人員則是從237人次增加至499人次，而出動車輛從153次增至312次；與救援相關的事項一年內成長1倍之多。

徐國勇今參與災情勘查車捐贈典禮，感謝台北市明星獅子會的善舉，他說，山林政策開放前，民眾與山的接觸較不密切，開放後，卻急於一時想和山林有更多接觸，進而忘記山林的危險性，花蓮地區今年山域意外事故發生率較往年成長8成以上，消防人員勤務也增加許多。

「每當災害事故發生，消防人員永遠站在第一線，救難設備更須齊全」，徐國勇強調，該會捐贈四輪傳動災情勘查車適合行駛山林顛簸難行地區，有利救難人員攜帶救難裝備，第一時間挺進現場執行初期搜救及評估作業。

資深製作人「阿姑」周遊今也一同參與捐贈典禮，她說，能替政府做事情是緣分，民間都很願意出力，花蓮地形狹長，偏鄉救援困難，「要捐就捐給偏遠地區」，希望能替救難盡份心力。

消防局副局長吳兆遠說，2019年曾有一位陳姓善心人士捐贈一輛搜救車使用，目前設置於南區第三大隊；此次受贈車款四輪傳動效能良好，適合駛在偏鄉崎嶇道路，未來會提供予特種搜救隊執行山區救災任務使用。

此外，有記者詢問徐國勇對於新疆棉事件的看法，他僅說，文明國家應該尊重人權，不應以勞動力剝削。

(中時 )