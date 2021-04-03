林明溱表示，今天開香時也向玄天上帝稟報，一起為花蓮台鐵火車出軌事故亡者致哀，也祈求未來不要再有類似意外發生。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

由於行程太早，清晨７點就要開香，縣長林明溱自行騎機車前往，避免塞在車陣中。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

南投市包尾受鎮宮已經第5年舉辦巡香活動，每年都吸引上千民眾朝聖，跟隨玄天上帝腳步，徒步走到名間鄉松柏嶺受天宮，展現虔誠信仰。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

2021南投玄天上帝民俗文化藝術節，３日清晨在南投縣長林明溱點燃起馬炮後，為徒步巡香拉開序幕，上千名信眾從南投受鎮宮，以徒步方式行走至名間受天宮，全程約15公里路程，林明溱表示，今天開香時也向玄天上帝稟報，一起為花蓮台鐵火車出軌事故亡者致哀，也祈求未來不要再有類似意外發生。

南投市包尾受鎮宮已經第5年舉辦巡香活動，每年都吸引上千民眾朝聖，跟隨玄天上帝腳步，徒步走到名間鄉松柏嶺受天宮，展現虔誠信仰，議員同時也是受鎮宮大總理簡賜勝說，今年台灣飽受缺水之苦，日月潭水月屢創新低，希望透過信眾虔誠徒步巡香，玄天上帝能保佑天降甘霖，以免衝擊民生用水。

簡賜勝，林縣長每年都來參加，祈求縣內順利平安，特別遇上旱災，也誠心祈求快點下雨，徒步進香每年都採徒步方式進行，不僅健康還能祈求縣民平安幸福，一舉兩得，特別的是親民的縣長，活動訂在清晨7點，一早還是自己騎機車到現場，

林明溱說，今天除了祈求疫情趨緩，以及缺水問題，最重要的就是昨天在花蓮發生台鐵火車出軌事故，與所有府會幹部一起為亡者致哀，也為傷者祈福，最重要的是希望有關單位能夠重視，不管是後續的撫卹，或相關單位的缺失檢討，都應該要有進一步的作為，也祈求未來不要再有類似事件發生。

(中時 )