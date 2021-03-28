幼教老師PO文公審幼童。(摘自臉書《靠北幼兒園》)

又有幼教老師po文公審幼童？臉書社團《靠北幼兒園》今天發文指台南永康某幼兒園老師在學校拍下小孩照片，上傳IG加註「不知羞恥」、「TMD你們就爽爽吃爽爽玩，哪天就過勞死」等貼文，引發不少家長不滿；台南市教育局指出，此為2年前舊案，當時查獲不當管教屬實，即依法裁處幼兒園8萬元，該名幼教老師已離職也未繼續在台南市教保服務機構任職。

日前，台北傳出有私立幼兒園教保員在IG發幼兒園學生照片但一旁卻加註「智障日常」等字眼，引發各界撻伐。《靠北幼兒園》今天也PO出一篇台南永康某幼兒園老師也有相同行徑的貼文，再度點燃不少家長怒火。

這名幼教老師貼文附上多張幼童照片，另外還有聯絡簿等10多張照，內文用字遣詞都惹議，包括「無極限的惱人大班」、「頂罪的同學都是天兵，說謊不打草稿」等，教育局經查證後表示，這起案件屬陳年舊案，當時家長也投訴該師不適任。

教育局強調，全案於2019年調查後，已對園所開罰也公告在網路，對於這名幼教老師不當管教作為，當時也召開不適任人員認定委員會審議，目前該師於事件後已不在台南任教，也未於任何教保服務機構任職。

(中時 )