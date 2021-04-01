隨著外送平台崛起，不少人紛紛投入外送行列，拚一點的話月收入相當可觀，不過日前就有網友發現一個奇特現象，讓他納悶直呼「為什麼外送員幾乎都是中年人？」貼文一出隨即掀起熱議，更有過來人跳出解答，點出背後殘酷現況。

原PO日前在PTT「八卦板」以「送吳柏毅的怎都中年人」為題，PO文透露，因為疫情隔離的關係，經常叫外送，卻也發現外送員的年齡層普遍偏高，納悶直呼「本來還以為都年輕人在跑，叫多了發現其實很多中年人，年紀不小還要這樣跑外賣也是很辛苦…為什麼外送員幾乎都是中年人？」

貼文一出隨即掀起熱議，就有過來人點出背後殘酷現況，「你就知道中年失業的可怕」、「我就是那中年人，孩子要養房貸要繳啊，好過責任制吧」、「台灣老闆不用中年人啊，而且一堆傳產，還是一樣裁年資久的」、「中年人普遍能力差，不做保全就是外送了」。

不過也有人認為，「給中年失業的人機會好啊」、「創造二次就業機會，功德無量」、「有些人要養家糊口需要工作，至少不偷拐搶騙」、「門檻低，失業的中年找工作前可以擋一下」、「有些是Uber兼送Ubereat啦，我的確有看過開車送來的」、「財富自由，跑爽的」。

除了兼差賺外快之外，過去也有年輕人將外送當作全職經營，毅然決然的辭掉月薪3萬多元的採購業務工作，專心跑外送，讓身邊同事不解，畢竟外送員交通事故比率高，也不像一般公司有穩定的薪水、年終、例假等福利。

對此，該名外送員坦言，其實外送跟業務的工作性質一樣、領的錢也差不多，工作並不輕鬆，但是外送員沒有一般職場的長官霸凌和同事間的鬥爭，讓他心理壓力少非常多，就連睡眠品質也大幅提升，生活上也變得自由，這樣的改變是原本工作所沒有的，所以改行當外送員。