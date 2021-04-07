預期全球經濟強勁復甦，渣打集團7日發佈最新經濟展望報告，上調2021年台灣GDP成長率預估至4.4％，較前次去年12月估測的3.3％增加了1.1個百分點。此項估值與澳盛銀行大中華經濟研究團隊一致，而且與標普全球評級的4.2% 相當接近。

渣打集團東北亞區資深經濟學家符銘財表示，2021開年以來，台灣各項經濟活動表現蓬勃，四大利多因素上調台灣2021年GDP成長估值：1、重點出口市場陸續開放，有助刺激台灣成長；2、全球對台灣科技產業出口需求預期，將維持強勁；3、全球疫苗如期施打，4、美國財政刺激措施。

至於台灣的內需，符銘財認為，去年初政府推出的4,200億紓困預算，可望將在今年持續支撐經濟表現，中美貿易僵局仍將帶動資金回流，而受惠於家戶收入與就業市場穩定，預估民間消費力道將在今年反彈。

對於全球經濟成長率預估，渣打集團此次也由原先的4.8％調升至5.7％，符銘財表示，主要考量美國財政刺激措施，與疫苗施打進度皆有助提振全球經濟動能。

然而，渣打集團仍提醒，須留意不同地區與市場復甦力道不均的風險。諸如台灣部份，符銘財提醒相關潛在風險，成長基期低的效應在今年下半年將逐漸遞減，去年帶動出口與製造業成長的一次性因素，包括遠距工作帶動的採購需求，或是企業在解封後積極重建庫存的「預防性」訂單，可能不會在今年重現。

(工商 )