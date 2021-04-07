台鐵408次太魯閣號於2日出軌發生嚴重死傷，國家運輸安全委員會6日晚間記者會上指出，現場並不只一部車，也不只一個人，打臉李義祥的說詞。具營造工程背景的民進黨台北市議員王世堅上節目爆料，據他得到的可靠消息，李義祥當天可能有在賭博，且當天施工可能是想把28年車齡的工程車報廢拿去理賠，他還希望檢調可以去查2件事。

據知情人士透露，昨日運安會表示將留給檢調說明的部分，即為李義祥發現工程車卡在樹叢後，自己躍上怪手操縱，意圖讓工程車脫困，未料過程中工程車意外滾落邊坡，釀成事故。

王世堅6日上政論節目《新聞面對面》，談及太魯閣號事故。他表示，台鐵內部基層員工都很努力，也都是好人，但有一群是想推卸責任的人，卻一起幹壞事。王世堅說，15年前他當立委的時候，全台灣有2、3百個無人的車行道，當時《交通維護法》規範，外來車輛撞台鐵發生事故，竟然是傷者還要賠台鐵，反之，一年如果出了10幾20件意外，台鐵只用利息來賠傷者都還有剩，所以台鐵才不願做這個預警系統工程，但現在的政府如果能及早編列50億預算，加裝警示器，那就能減少災禍了。

對於1450網軍和政府主張送愛心到花東，王世堅直言，根本不用，只要送3個字就好，就是「送安全」就好，人民要的其實不多，從這件事來看包括台鐵、邊坡系統、營造制度，竟然如此脆弱，沒有任何緊急應變計畫、緊急通報系統機制，連這些「假設工程」台鐵都懶得做，日本反而「假設工程」做的比「真工程」還好，反觀台灣工地看上去髒兮兮一片，這真的是不重視細節的台灣要檢討的部分。

對於李義祥無牌兼任工地主任和品管工程師、安全衛生工程師，為何停工時還帶一群人跑到現場？王世堅爆料2種可能，第一，他帶一群人去工地賭博。第二，也可能是趕工施放雜物。王世堅也提供一個線索給檢調去查，他說，這台工程車有28年的車齡，結果還在使用，檢調可以去查一下這台車的「車輛保險」和工地的「工程保險」。

王世堅說，他個人認為，李義祥極可能利用工程，把車輛報廢掉，申請這2者的理賠，但沒想到是在這麼重要的地段。

2021年04月06日年代新聞台《新聞面對面》政治評論 發生這麼嚴重的意外，全體國人內心都很沉痛。與其送安心、送溫暖，國人真正要的是送安全，讓國人有條安全回家的路。 這次意外竟完全沒有緊急通報系統、沒有緊急應變機制。與日本相比，我們的假設工程遠不及日本，在日本假設工程有時比真正工程還嚴苛，因為它是為了安全維護防護，台灣必須解決這假設工程的弊病，假戲真做，用最嚴苛的標準看待假設工程，這才能維護安全！ #王世堅 #新聞面對面 #假設工程假戲真做 由王世堅發佈於 2021年4月6日 星期二

(中時新聞網)