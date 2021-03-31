「第二件半價是什麼啦？」昨日深夜一名自稱是董事長、全身都是愛馬仕的女子，在臉書社團張貼5段影片，希望網友替她公審態度惡劣的女店員，片中她不僅扯對方名牌，更嗆「沒關係妳告我啊！我全身愛馬仕我哪有什麼差」等，文章曝光短短一個小時，湧入上萬網友炸鍋，一面倒挺女店員。

買不到第二件6折 怒扯店員名牌嗆：來告啊！我全身愛馬仕沒差

買不到第二件6折 怒扯店員名牌嗆：來告啊！我全身愛馬仕沒差

該名自稱是董事長的女子，在臉書社團《爆料公社》PO出5段影片表示，她到超商想購買第二件6折的巧克力，女店員第一時間沒有馬上回應，因此開始找碴，女店員先幫後方的客人結帳，並請她稍等，沒想到卻讓她更加火大，拿起手機開始拍攝，不斷跳針問「第二件是什麼？第二件是什麼啦？妳告訴我第二件是什麼？」，見女店員沒回應，直接動手扯女店員胸前名牌，大聲「沒關係妳告我啊！我最愛打官司了，我花了一兩百萬打官司，我全身愛馬仕，我哪有什麼差。」

一旁準備交接的大夜店員也上前關心，該名女子又開始跳針逼問第二件6折內容，「我不知道我哪裡錯了，我明天馬上投訴媒體，做服務業就是要謙虛一點，我都有錄影，我也是客人，我要知道妳們貼第二件6折有沒有貨，如果只剩她一個店員，你們可以講，我最近跟消保官還不錯，這是消費者的權益」。最後更強調自己身為董事長，自己也當老闆，「這種員工要嗎？」

貼文曝光後，隨即遭上萬網友撻伐，「全身愛馬仕又怎樣？花一兩百萬打官司很棒？」、「董事長還在乎那6折？」、「妳看起來完全沒有董事長的格調啊」、「愛馬仕是什麼？妳那是湯瑪士吧？」、「店員都說要請你等一下了，先幫後面客人結帳再幫妳找，避免大排長龍也有錯？」、「服務業還要被妳糟蹋，做人真的有夠失敗」。

該名女子的IG、臉書全被網友肉搜，並以留言灌爆。（圖／翻攝自IG）

女子看風向一面倒挺店員，疑似承受不住網友的謾罵而刪文道歉，不過已有不少人肉搜出她的臉書、IG、公司等，據了解，該名女子在新北市經營進口車買賣，不少網友已留言灌爆她的社群平台，她也表示整起事件已報警，交由司法處理。

(中時新聞網)