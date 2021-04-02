新北市一名吳姓女汽車經銷商，本周二晚間因喝多了，在泰山一間超商對女店員大罵，甚至語帶威脅。影片傳開後，吳女臉書、IG全被網友灌爆，一面倒指責。吳女母親昨先代女兒致歉，吳女本人也在今天凌晨PO文，向社會大眾道歉。

吳女臉書全文：

對於本件超商消費爭議，本人Winnie對當日引起爭議，謝謝關心。我實在抱歉因為本人貪小便宜，詢問了7-11活動2件6折產品有無貨，問了店員讓妹妹不耐煩生氣說要告，我本人因為酒後無法忍耐而謾罵回去，讓妹妹更生氣拍桌子。

我真的感到道歉，自己無法忍耐實在抱歉。隔天要去道歉，但是7-11說妹妹也被停職了，實在深感抱歉。謝謝大家教我以後我就知道不能問，就算問被罵也要當自己兒女一樣忍耐。

還有人PO我念員工犯錯也是不對的行為，不能念要包容員工、忍耐員工，這樣我真的懂的，謝謝大家教訓的是，實在抱歉！大家不要生氣，本人真心虛心受教一定改進，對於各位網友之指教會虛心接受、檢討改進，謝謝大家的關心。

(中時新聞網)