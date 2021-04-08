瑞士奢侈鐘錶商在周三以數位線上方式開啟年度鐘錶展覽「Watches & Wonders」；該展覽被視為全球主要豪華手錶展之一，過去多以實體現場方式展示。

瑞士鐘錶商通常不是線上銷售的主要玩家，多數瑞士頂級鐘錶的銷售主要仍依賴於實體店面的銷售；然而疫情期間，WatchBox或歷峰集團(Richemont)的Watchfinder等線上預購手錶銷售平台的成功，顯示奢華手錶仍有可能成功地在線上銷售。

去年由於疫情衝擊，導致工廠和商店關閉，瑞士手錶銷售一蹶不振，讓許多品牌開始反思線上業務。

愛馬仕(Hermes)執行副總裁Seynes告知路透，愛馬仕手錶業務在去年跑贏業界其他品牌，主要就是客戶已經習慣在hermes.com上購物。愛馬仕以香水、皮革、服飾等銷售知名，比較純粹手錶銷售的公司更早地擁抱電子商務，在美國的交易網站已開設20餘年。

Vontobel分析師Rene Weber估計，以價值而言，瑞士手錶銷售約僅有2%在線上完成交易，而每個品牌占比差異不同；其他分析師則預估線上銷售占比約在7%至9%。

一些頂級品牌例如勞力士和百達翡麗(Patek Philippe)一直堅持實體店面銷售。百達翡麗主席Stern告知路透，線上銷售仍不是選項，手錶很貴，人們不希望在線上購買。百達翡麗在去年銷售大跌20%，預計今年仍達不到2019年銷售水準。

而LVMH集團的寶格麗(Bulgari)周三則表示，電子商務的成長顯著；公司擴展了技術，讓更多客戶可以接觸到公司產品。

(時報資訊)