由外貿協會主辦的AMPA品牌系列展覽「台北國際汽機車零配件展」及與台灣區電機電子工業同業公會共同主辦的「台北國際車用電子展」今(14)日於南港展覽1館盛大開展。貿協表示，此次展覽總計380家廠商參展，使用達730個攤位，展出近千項高品質汽機車零配件與技術，吸引產官學研各界參與，預計四天展覽將突破7,000名國內外專業人士到場參觀。

經濟部部長王美花、外貿協會董事長黃志芳及電電公會理事長李詩欽皆出席開幕典禮，透過呼應大會主題「未來車輛趨勢ACES核心理念：智慧化、聯網化、電動化及共享化」之聲控儀式，共同為全球首發的汽配國際專業實體展揭開序幕。

主辦單位外貿協會董事長黃志芳表示，今年年初的全球車用晶片短缺突顯臺灣供應鏈具有彈性及應變能力的優勢，台灣擁有ICT深厚實力、是拓展全球市場的利基，加以完整售後市場供應鏈，台灣電動車業將有機會形成新的護國群山。因此今年作為全球首發國際汽機車零配件專業展覽平台的「AMPA系列展」具有特別重要的意義，讓全世界看見台灣在防疫及汽機車產業亮眼的表現，同時也為今年10月的E-mobility展做前導，屆時E-Mobility將構建產業生態系，搶占全球智慧移動話語權。面對後疫新常態，貿協將持續推動數位轉型、線上線下虛實整合帶領國內業者在電動車時代發光發熱。

電電公會理事長李詩欽表示，台灣3月出口創新高、破兆元臺幣，電電公會和ICT業者與有榮焉，公會也將持續努力、讓臺灣經濟產值每月持續破兆。此外，公會亦將帶領業者深耕土耳其、波蘭、斯洛伐克、捷克、匈牙利及墨西哥等全球車用市場，與貿協合作協助台灣廠商進軍成為國際車用市場一階供應商。

經濟部部長王美花表示，目前是電動車大爆發時代，國內傳統內燃車相關電子零組件也隨之發展、帶動國內專注AM的廠商朝電子化及智慧化轉型，全球市場焦點也將更聚焦臺灣。經濟部將持續整合更多資源，從研發到產業發展、再由外貿協會行銷來協助業者完成拓銷海外市場的「最後一哩路」。

貿協表示，雖受疫情限制，但隨新世代車輛發展，今年亦有多家亮點展品及創新服務參展；包含元力智庫應用於汽配業的3D列印機、捷能動力發展的電動車動力系統解決方案、漢穎科技研發的電池管理系統、順譽(波力環球) 、磁震科技及煌傑的新複材等。

此外，電動車及智慧運輸區更因全球電動車市需求看漲，成為展中最大焦點，共達34家廠商，共63個攤位展出；如巧力工業、飛宏科技、晟昌機電、鴻名、光閱田以及特斯拉供應鏈的和勤精機、致茂電子、大亞電線電纜、富田電機及華城電機等多家廠商共襄盛舉。同場亦有由車聯網協會與景翊科技、是德科技及銓鼎科技等9家業者籌組的車聯網產業主題館展出。

貿協強調，為延伸展覽效益和協助業者持續拓展商機，外貿協會今年也與實體展同步，首度推出為期一個月的「AMPA Online」線上展，徵集眾用車材、豐信電機、光裕交通等450家業者參展，實體展開幕當天更開放進階版文字、視訊洽談等加值功能，跨時空媒合國外買主與參展廠商。

為進一步協助國內業者在後疫時代掌握海外商機，外貿協會將透過全球63個駐外單位強力洽邀國際重量級買主參加首日登場的視訊採洽會，如義大利最大、全球第4大機車製造商Piaggio（比雅久）及中東歐最大汽車、卡車和貨車零組件經銷商Inter Cars等，顯見疫情下全球車市對台採購需求仍十分殷切。

2021年AMPA實體展出時間自即(14)日起至17日，於上午9時至下午5時(最後一日至下午3時)開放參觀。同時，4天展期中更有車聯網、車用電子與電動車高峰論壇、汽機車達人講座、騎士人身部品車模走秀以及改裝酷車等展示。今年AMPA展以虛實整合方式整合汽機車產業上、中、下游展出，精彩串聯的線上線下活動全面涵蓋汽機車產業鏈亮點，為全球買主帶來創新商機及沉浸式體驗。

(旺報 )