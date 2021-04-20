繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）去年宣布，將以400億美元(約1.1兆元新台幣)買下日本軟銀旗下矽智財（IP）大廠安謀(ARM)，創下當時半導體業界史上最大收購案，但英國政府以國安為由，要求NVIDIA提出報告說明，英國數位大臣 Oliver Dowden也發布通告，說明他正在干預這件收購案。對此，資深半導體分析師陸行之在臉書提出3大疑問，希望可以看到合理解釋。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳今年GTC 21大會宣布，將推出大型人工智慧(AI)與高效能運算(HPC)作業負載應用的Arm架構中央處理器（CPU），這使得CPU設計大廠英特爾、AMD股價當時聞訊重挫。黃仁勳表示，NVIDIA採用授權的Arm矽智財（IP）打造出專為大型AI與HPC運算設計的Grace CPU，加上繪圖處理器（GPU）與資料處理器（DPU），Grace CPU帶來第3個基礎運算技術，以及重新架構資料中心並推進AI的能力。

黃仁勳也針對ARM收購案發表看法，認為就算最終破局，也不影響該公司前景發展。

NVIDIA發展迅速，併購ARM動作引發外界疑慮。ARM架構在整個移動裝置處理器架構IP授權市占率極高，大廠幾乎都採用ARM架構，加上陸美科技產業競爭加劇，若美企收購所有科技產品都會使用到的ARM，勢必會對大陸產品造成損傷，外界認為，該併購案若要在大陸通過，可能相當困難。

美國方面，英特爾、高通、特斯拉等多家包括國際性半導體巨頭都反對該收購案，甚至打算建立聯盟遊說美國政府。面對反對聲浪，ARM曾承諾，將不會拆除2家公司的防火牆，避免NVIDIA取得ARM客戶的商業機密，或是搶先一步採用ARM架構所設計的產品。

不過，英國政府發難，甚至連ARM創辦人也批評，NVIDIA收購動作會導致英國半導體失去優勢，在大部分半導體廠商眼中更是危機，導致收購案消息傳出就遭到各方看衰。

陸行之則是認為，「一個不太會過的合併案，為何要一直走下去，人工智能晶片龍頭是真不懂，還是裝傻，除了英國政府外，中國也不太會給通過，更何況許多美國半導體龍頭設計公司都跳出來反對」。陸行之舉例，這就是像台積電或是三星電子把獨家供應極紫外光(EUV)曝光設備的ASML收購自己經營，然後將設備賣給同業，同業還能玩嗎？

陸行之也提出3大疑問，若NVIDIA玩假的，但透過盡職調查ARM，了解競爭者無法得知未來10年設計藍圖？第二，若NVIDIA玩真的，透過美國政府施壓，擴增半導體核心技術版圖？或是還有別的原因？希望可以求得合理解釋。

(中時新聞網)