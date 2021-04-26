美國半導體巨頭英特爾上周四開出財報，雖然業績優於市場預期，但是核心業務資料中心伺服器處理器業務卻較去年同期下跌20%，分析人士指出，AMD的競爭能力在前幾年迅速增強，這可能是英特爾在該領域銷售表現偏弱的原因之一。

英特爾上周公布第一季財報，Q1財報與Q2財測都優於市場預期，PC處理器業務營收達106.1億美元，年增率8％，資料中心處理器業務卻呈現下滑，第一季營收達56億美元，年減20%，創下英特爾在該業務有史以來最大跌幅紀錄。

據MarketWatch報導，即便在雲端運算、人工智慧(AI)需要大量運算能力，但英特爾的表現卻不如市場預期，英特爾表示，因為去年基期較高，大型雲端服務供應商正在消化庫存所致。

Cowen證券研究報告指出，整體伺服器處理器以及特定客戶採用ARM架構設計處理器，出現市占率流失給AMD的情況。Needham報告指出，英特爾的資料中心業務營收與獲利大減，可能與市占率流失、定價壓力有關，這要等到AMD在4月27日財報公布後，才能得知真實狀況。Jefferies的研究報告估計，過去5年，英特爾資料中心業務市占率，已經從98%降至68%，相較於NVIDIA、AMD市占率不斷提升，ARM架構的處理器將成為與英特爾競爭的最大利器，預估英特爾流失市占率的狀況會更嚴重。

不過，英特爾推出代號為「Ice Lake 」第 3 代 Intel Xeon 可擴充處理器，以10奈米製程，鎖定雲端、企業、高效能運算、5G、邊緣等應用領域，迎戰伺服器市場。

AMD則是在3月正式推出第三代代號為Milan的EPYC 處理器，採用最新的 Zen 3 架構，採用台積電7奈米製程，提供最高64 核心，128 執行序，較Zen 2 架構提升19%效能，加強進攻資料中心市場，並加強在X86架構的市占率。

不僅是半導體廠商發展資料中心伺服器處理器業務，雲端服務巨頭亞馬遜自行研發的Graviton2處理器，富士通針對高效能運算(HPC)的A64FX處理器，都是採用ARM架構。

雖然去年到今年是Arm在各行各業大獲全勝的兩年，資料中心也頻繁出現Arm的身影——比如亞馬遜(Amazon)自行研發的Graviton2處理器基於Arm架構，富士通針對HPC的A64FX處理器也是基於Arm架構。

據EET-TAIWAN 報導，從AMD的Zen 2 架構問世以來，Intel Xeon處理器在性能表現出全方位乏力，在性能上拉開較大差距，但最新一代英特爾稍為趕上，但在旗艦產品上，整體仍然存在差距。報導指出，英特爾目前強調系統性能，從存儲、軟體最佳化等方面的優勢，彌補處理器的弱勢。

英特爾新執行長Pat Gelsinger日前宣稱將在美國亞利桑那州斥資近200億美元打造2座新廠房，7奈米製程發展順利，並首次採用極紫外光（EUV）曝光設備，代號「Meteor Lake」處理器將在下半年進入完成設計（tape in）階段，2023年問世，並成立晶圓代工服務（Intel Foundry Services, IFS）業務單位，展現重回晶圓代工決心。

Pat Gelsinger強調，英特爾是唯一有辦法實現IDM 2.0模式的公司，從軟體、晶片生產與封裝技術密切整合，客戶可以仰賴英特爾進行下一代創新，並與IBM合作，打造下一代邏輯和封裝技術（logic and packaging technologies）。不過，英特爾可能要加強晶片製造業務的能力，趕上已經握有先進製程技術的台積電、三星電子，甚至台積電日前聲稱將2021年資本支出上調至300億美元，未來3年投入1000億美元，相較之下英特爾在該領域投入200億美元，想要僅透過全面投入EUV技術並擴大產能，重返半導體產業霸權，恐怕不是容易事。

(中時新聞網)