法國汽車製造商雷諾(Renault)已經開始與工會協商，要將西班牙四處工廠中的三家，其部分的停工延長到九月底；作為半導體短缺問題延續的預先防範措施。

目前全球車廠皆苦惱於引擎控制管理和駕駛輔助系統的相關晶片短缺問題，而這些晶片的製造主要來自亞洲，特別是台灣。

雷諾在回應該短缺問題之時，已讓西班牙工廠部分地停工，公司先前預期，晶片供應將在下半年回復正常。

雷諾發言人表示，已提案讓Palencia市和Valladolid市的工廠再多停工31天至39天，以防範晶片短缺延續到第三季。而這將包括多讓9000名工人進行休假；而實際的工廠閒置率將視未來晶片供應而定。

工會團體UGT在聲明稿表示，雷諾希望其在歐洲重要生產中心的工廠，從四月到九月底期間，每周停工一至三天。

雷諾預計下周公布第一季營收，並可能更新其銷售預測。該公司發言人周二重申，由於晶片短缺，預期今年將減少銷售10萬輛汽車。

新冠疫情推升了對消費性電子例如手機和筆電的晶片需求，晶片製造商苦於應對。另外在前總統川普制裁下，中國的半導體製造商目前仍遭受打擊。

(時報資訊)