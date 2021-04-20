因車用晶片短缺，產線不得不暫停的最新苦主是日本的速霸陸(Subaru)汽車。至於這個被迫叫停的車廠地點，則是位於美國的印第安納州(Indiana)。

20日，日本汽車製造商速霸陸表示，因為缺少晶片用料，故美國印第安納州的車廠，將從目前一直暫停生產至四月底為止。

從美國福特汽車，到日本日產汽車等，都因晶片短缺而關閉產線。沒有這些關鍵零組件，車窗無法自動開關，倒車時駕駛得自己小心判斷，因為沒有自動輔助系統。至於車用多功能娛樂系統，也無法正常發揮功能。

速霸陸指出，15萬輛供應北美市場的車輛將會受到波及影響。而 跟月前日本瑞薩電子大火(Renesas Electronics)，燒掉部分車用半導體產品比起來，全球晶片供不應求惡化下，才是真正原罪。

另外，消費性電子用品炙手可熱下，加上報酬率相對高，也讓半導體代工廠紛紛改產這些電子產品之用晶片。產能排擠效應下，很自然地車用晶片產出就相對較少。

(時報資訊)