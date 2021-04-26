高頻高速傳輸的長期趨勢確立，加上疫情推波助瀾，更加速產業發展，譜瑞-KY(4966)在eDP、高速傳輸領域的產業地位，以及切入伺服器業務後的成長力道，今年營運持續樂觀，譜瑞-KY將在本周三舉辦法人說明會，屆時除公布第一季財報外，也將對營運、缺料狀況作出更詳盡說明，譜瑞-KY今股價呈現法說前的震盪，下跌約0.8%，股價在1200元進行攻防。

儘管疫苗陸續開打，但全球居家辦公趨勢恐成為常態，第一季PC、NB需求維持強勁，其中Source Driver的市占率提升，PCIe 4 Retimer隨伺服器新CPU推出而量產，能見度可延續到下半年，且譜瑞-KY目前客戶訂單仍無法完全滿足，法人樂觀預估，譜瑞-KY第一第每股獲利落在13元。

有鑑於資料在高速傳輸時對Retimer(時序重整晶片)的需求有其必要性，潛在市場龐大，AMD已在3月中發表新一代伺服器CPU EPYC 3，Intel也在本月初正式發表新伺服器CPU Ice Lake，雖然第一季伺服器市場仍在消化庫存，但預期第二季起將開始新CPU的轉換，譜瑞-KY的Retimer在第一季起已開始量產出貨，預期將搶占約30%的市占率，維持2021年譜瑞的PCIe 4 Retimer出貨量1600萬顆之預估，且Retimer的毛利率高於平均，將有助優化獲利能力，隨伺服器需求增加及Ice Lake滲透率提升，PCIe 4 Retimer的需求也將持續成長。

目前整體產業界PC/NB訂單能見度高，且每季仍有部分需求需延後至下一季度出貨，譜瑞-KY持續爭取更多產能，並調整產品售價以反映成本。eDP規格持續向1.4及2.0轉換將帶來ASP提升，且Source Driver的搭配銷售在面板廠的市占率持續提高，加上PCIe 4 Retimer放量、併購睿思後的USB業務可望發揮綜效，都為譜瑞-KY今年營運重要利基，惟目前半導體產能持續吃緊，譜瑞-KY仍無法供應所有訂單需求，今年產能的供給，也將攸關業績表現。

(時報資訊)