大陸工信部信息技術發展司副司長王建偉26日表示，2021年將著力突破CAD、CAE等工業軟體，推進操作系統與晶片、數據庫、中間件及各類應用軟體的集成、適配和優化，引導企業提升產品化發展能力。

陸媒引述工信部統計，截至2021年第一季，大陸工業APP數量超過40萬個，具有一定行業區域影響力工業互聯網平台超過100個，連接工業設備數量達到7,000萬台套。

工信部近日公佈大陸第一季軟體業經濟運行情況。數據顯示，第一季，大陸軟體和信息技術服務業收入持續高速增長，完成業務收入人民幣（下同）19,030億元，年增26.5％，比1～2月提高5.2個百分點。其中，3月軟體業務收入實現增長33.0％。

據統計，第一季全行業實現利潤總額2,371億元，年增25.9％，比1～2月提高2.9個百分點。從出口情況來看，第一季，軟體業實現出口111億美元，年增15.4％，比1～2月提高2.3個百分點。其中，外包服務出口30.5億美元，年增28.6％。

(工商 )