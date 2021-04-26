聯發科（2454）法說會在即，外資接連調升潮如火如荼開展中，繼摩根士丹利證券升股價預期至1,230元後，匯豐證券直接拉上1,500元，躍升外資圈最高價，外資全面看好聯發科掌握確保產能優勢，將繼續在市占爭奪上攻城掠地。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻對聯發科後市樂觀，短短一個月左右時間，兩度調高推測合理股價，最新來到1,230元，看好聯發科正調漲智慧機與WiFi晶片價格，漲價幅度可有效蓋過晶圓代工成本增加的影響，預料聯發科第二季營收將季增8～13％，大幅超越市場預期的2～3％。

匯豐證券指出，基於半導體晶片持續短缺，聯發科在智慧機系統級晶片（SoC）的定價能力將愈來愈強大，尤其聯發科獲得晶圓代工產能大力支持，相比高通受制於南韓三星晶圓代工的供應不順問題，更有條件在5G SoC市場大舉搶奪市占，短線來看，估計聯發科第二季毛利率上看45％，超越市場預期。

詹家鴻提醒，面對即將登場的聯發科法說，除了5G大趨勢外，聯發科最近進軍PC處理器市場，將成為新焦點。

(工商 )