天堂與地獄一線之隔！一名網友分享，昨天想去超商兌換中獎發票，看了末三碼覺得自己中了200元，結果超商店員一看卻說「先生，你這是1000萬...」，讓他驚喜到心臟快停了，想大聲喊出來，結果，還沒等他高興完，對方就接著說，特別獎（1000萬元獎金）的末三碼不算中獎喔！引發網友討論，這也太慘了，想哭都哭不出來。

一名男網友今在臉書社團《爆廢1公社》發文分享，昨去超商想兌換中獎的發票，結果店員看了以後卻表示「先生，你這是1000萬...。」讓他聽到的瞬間就覺得心臟快停了，想要大聲喊出來，卻又極力忍住。

男網友表示，正當他沉浸在自己「中大獎」的狂喜之中，卻沒想到超商的店員其實還沒把話說完，突然之間他就聽到「特別獎後面的三碼是不算中獎的哦！」短短一句話，就讓他瞬間從天堂掉到地獄，不但沒有獲得千萬大獎，連當初預想的200元獎金也通通沒了。

劇烈的心情轉折，讓許多網友看完直呼，「別給我像是天堂的懸崖」、「天堂地獄一瞬間」、「害我跟你一樣瞬間心臟快停了」、「想哭，但卻哭不出來」、「太慘了吧」、「看到忍不住爆笑，真的慘」、「這真的會暈倒」。另也有網友善良提醒，除了千萬獎金的號碼要全中才有錢之外，二百萬的號碼也是如此，下次別忘了。

(中時新聞網)