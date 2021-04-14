3.2版本更新介紹影片

2021年4月13日 — 戰遊網（Wargaming.net）旗下線上海洋戰略遊戲《戰艦世界》的家用主機版《戰艦世界：傳奇》今天正式發表3.2版本更新，航空母艦將脫離搶先體驗階段，全面開放讓玩家進行研究，兩條全新航空母艦分支線將加入戰隊。另外，全新「Limit Breaker」活動、「競技場模式」的重返以及兩週年慶祝活動也都將於3.2版本更新登場，帶給玩家一系列豐富內容。

3.2版本更新中，航空母艦將脫離體驗階段，正式將入遊戲中，全面開放到VII階，讓玩家進行研究及解鎖。航空母艦的特色是能夠使用Dive與Torpedo轟炸機中隊來摧毀敵人，但抵擋不了敵人長時間的射擊。繼2月份首次露面後，團隊針對航空母艦進行了一些更改，像是加入了自動導航器，讓玩家控制飛機時能進行自動導航，針對對性能進行調整以提高戰鬥能力。玩家將能開始指揮III階、V階與VII階的美國及日本航空母艦。

3.2版本更新將推出全新「Limit Breaker」活動，玩家將有五週的時間來完成100個關卡，完成活動內指定任務的玩家便能獲得傳奇的日本巡洋艦Suzuya。這款Mogami級巡洋艦處於改建前的狀態，安裝了15個155毫米（6.1英寸）的槍支並擁有強大的魚雷。

另外，喜歡挑戰的玩家有福了！「競技場模式」將重返遊戲，這次將一口氣推出兩季，每一季將為期一週的時間，並將會有不同規則與規範。最值得期待的是，排行榜前三名的玩家將能獲得鋼鐵徽章，玩家千萬別錯過。

最後，為歡慶遊戲兩週年，《戰艦世界：傳奇》將於遊戲內釋出周年慶禮物，遊戲商成也將進行周年慶折扣，要與玩家一同歡慶這個重要的里程碑！

(科技)