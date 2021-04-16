戰遊網（Wargaming.net）旗下PC主機遊戲《戰車世界》今天宣佈，傳奇的美國加州龐克搖滾樂團 《The Offspring》樂團於今日發行了第十張專輯《 Let The Bad Times Roll》，這是近九年來樂團所發行的第一張專輯，久違的專輯是團隊花費過去幾年所錄製，並再次與世界著名製作人Bob Rock攜手合作。為紀念這個盛大的里程碑，《戰車世界》與《The Offspring》樂團的合作內容將限時重返遊戲，讓玩家再次感受加州龐克搖滾的熱潮！

1.6億名的《戰車世界》玩家社群中，有眾多玩家是《The Offspring》樂團的粉絲，兩者會攜手合作只是時間早晚的問題。2019年最原先登場的合作中，推出了最符合龐克搖滾風格的戰車TL-1 LPC，《The Offspring》樂團成員更是直接化身成戰車乘員，樂團甚至在白俄羅斯明斯克舉行的2019 戰遊網盛會：戰車兵日上進行壓軸表演。針對無法親自蒞臨白俄羅斯觀賞現場表演的玩家，只要點進《戰車世界》遊戲內車庫就能看到虛擬舞台，《The Offspring》樂團也以虛擬的方式表現一系列經典曲目，讓玩家能於電腦前跟隨音樂一同搖滾！

隨著新專輯的發行，玩家將能夠在戰場上感受美國VIII階中型戰車TL-1 LPC震撼的戰鬥力，以及回頭率破百、威懾八方的「Pretty Fly」3D 風格。此風格以樂團的演唱會舞台為設計主軸，並將表演中所需要的聚光燈、吉他音箱、音板，以及樂團成員的慣用樂器等，以完美細節複製還原。眼尖的玩家與歌迷也將注意到，TL-1 LPC上還有老牌經典滑板，其中滑板上還印有 《The Offspring》樂團的經典專輯畫作，包括1998年發行的Americana專輯。

另外， 帶有獨特乘員配音的Dexter、Noodles、Pete與Todd等樂團成員，將再次化身成車輛中勇氣十足的戰車乘員。玩家也將能夠再次收藏 The Offspring 樂團主題的自訂要素，包括花樣、標語、標誌以及獨特的「燥起來！ 」2D風格。

(科技)