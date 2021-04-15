0.10.3版本更新影片介紹

2021年4月15日 — 多人線上戰艦對戰遊戲《戰艦世界》（World of Warships）今天正式發表 0.10.3版本更新，全新德國驅逐艦將進入搶先體驗階段，開放VII階Z-31、VIII階Gustav Julius Maerker與IX階F. Schultz讓玩家進行體驗。

VII階Z-31、VIII階Gustav Julius Maerker與IX階F. Schultz等德國驅逐艦擁有精準的主炮、強大的 AP 彈，能有效防禦大多數驅逐艦的 HE 彈，而且自身的魚雷能對巡洋艦造成嚴重傷害，也造就了德國驅逐艦的特殊玩法。

另外，0.10.3版本更新中，玩家將能重返漢堡港船塢，並建造全新德國 IX 階驅逐艦：IX ZF-6。船塢中的造船工程由 22 個階段組成，其中前四個階段的內容是關於實際建造過程開始之前的建造方案與草圖設計。一旦完成22 個造船階段，玩家將能獲得附帶「戰爭塗料」迷彩的 IX ZF-6、帶有 10 個技能點數的指揮官、港口船位，以及紀念旗幟。

最後，隨著 0.10.3 版本更新的釋出，義大利主力艦也將正式脫離搶先體驗階段，全面開放讓玩家進行研究。

(科技)