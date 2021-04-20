華為（HUAWEI）今 (20日) 宣布推出HUAWEI MatePad，搭載10.4吋2K全面螢幕、全金屬機身，擁有128GB儲存容量、7250mAh電池，搭載四大振幅揚聲器及四聲道音響系統；支援Wi-Fi 6，帶來更穩定的高速體驗，搭配4096級壓感M-Pencil手寫筆（須加購），讓消費者可揮灑創意。此外，首度內建全新平行視界，透過應用程式可同時開啟兩個介面，方便操作不互擾提高使用效率，全面釋放探索力！HUAWEI MatePad推出夜闌灰一款顏色，建議售價$ 9,990，4月23日正式在台上市。

HUAWEI MatePad採用麒麟820晶片，為7nm工藝制程，搭配華為自研NPU，能效佳、運算元多，AI算力強勁。搭配Mali-G576核GPU，並有GPU Turbo技術加持，性能高且超省電。10.4吋2K全面螢幕搭配7.9 mm窄邊框，令人沉浸其中。四大振幅揚聲器 & 四聲道音響系統，輸出鏗鏘聲浪；HUAWEI Histen 6.1打造流動的環繞3D立體音效，從四面八方將你包圍，瞬間令人全情投入。

應用上10.4吋的螢幕可一分為二，兩個任務介面同時進行。更有電子書模式，智慧調整對比度、亮度等多項參數，打造如紙本書般的閱讀體驗。通過德國TÜV萊茵低藍光認證，還會貼心提醒坐姿、距離是否合適。M-Pencil手寫筆精選複合材質筆尖，持久耐磨。高跟手性，時延低至20 ms。4096級壓感，感應精準，線條粗細由你定。側鋒書寫，傾斜筆鋒畫陰影，創意輕鬆揮灑。

HUAWEI MatePad全新支援Wi-Fi 6+，信號強，覆蓋廣，穿透力高。配合 Wi-Fi 6+ 路由器使用，上網不卡頓，傳輸速率高達2400 Mbps（ 為協定峰值理論速率，資料來源於華為實驗室）助你輕鬆下載大檔案，流暢觀看線上高解析影片。7250mAh（典型值）大容量電池，充滿一次電，觀看本機影片約12.5小時，或暢玩3D 遊戲7.5小時。22.5 W快速充電，30分鐘充電30%，2.5小時充滿。

HUAWEI MatePad 上市首購享好禮。4/23-4/30期間首購好禮包含HUAWEI M-Pencil乙支、原廠皮套乙組、HUAWEI FreeLace無線耳機乙組；5/1-5/15上市好禮則包蘭原廠皮套乙組、HUAWEI FreeLace 無線耳機乙組。可於HUAWEI品牌店（台北三創、台中文心秀泰、台中中友、高雄新堀江、高雄夢時代）、燦坤門市（內湖旗艦店、新竹店、沙鹿店、台南永華二）、順發門市（羅東店、豐原店、高雄店）洽購。

為讓更多消費者搶先探索HUAWEI MatePad，品牌特別舉辦新品體驗會，參加還可抽HUAWEI WATCH GT運動款手錶及HUAWEI FreeBuds 3真無線藍牙耳機。歡迎消費者把握機會！HUAWEI品牌店（報名網址）活動時間4/23(五)-4/25(日)、5/1(六)-5/2(日)；燦坤指定門市（報名網址）活動時間為4/24(六) 14:00 / 16:00 新竹店、沙鹿店、台南永華二 ；4/25(日) 14:00 / 16:00 內湖旗艦店；順發指定門市（報名網址）活動時間：4/24(六) 14:00 / 16:00 羅東店、豐原店、高雄店。

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