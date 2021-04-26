台灣首部以女頭目為拍攝對象的紀錄片《阿查依蘭的呼喚》，為導演魏郁蓁初次執導作品，歷經七年的籌備與拍攝，貼身記錄排灣族大後部落女頭目廖莉華美麗而強韌的生命故事，片中直擊排灣族神聖的紋身儀式，刀片鑽開皮肉，鮮血沿著描繪好的圖紋溢出，廖莉華咬著紅布仍痛到飆淚。

台灣雖獨有特殊的部落文化，過去卻少見以原住民為題材的電影，值得關注的是，以布農族合唱團真人真事改編而成的電影《聽見歌再唱》，日前上映好評不斷，開出票房紅盤，接著於5月21日上映的《阿查依蘭的呼喚》，透過鏡頭帶觀眾一睹排灣族的頭目繼承、紋身習俗等傳統文化。

《阿查依蘭的呼喚》今（26日）舉行媒體試片，曾拍攝原住民題材的《太陽的孩子》導演鄭有傑，以及《只有大海知道》崔永徽導演都到場觀賞，並肯定本片的貢獻。鄭有傑導演大讚：「這是我今年看過最好看的一部紀錄片！不管你是什麼族群，想必都能感受到頭目那強烈想回家的心，真的很難得有這樣的紀錄片。」而先前就聽説過廖莉華故事的崔永徽導演表示：「很佩服她這麼堅韌的毅力和生命力，為了排灣族文化而堅持著。」

導演魏郁蓁透露：「真正決定拍攝女頭目廖莉華的故事，關鍵是2009年的八八風災。」劇組人員當時去探望受到災損的大後部落，看到廖莉華忙碌卻鎮定的模樣，雖然深陷困境，仍始終在忙其他族人的事，她在部落、傳承、信仰、工作和家庭間忙得團團轉，一肩扛起千萬斤的重擔，驚人的堅定意志讓導演直呼：「她比神力女超人還神、比驚奇隊長還驚奇！」

本片入圍2020年台北電影節「最佳紀錄片」，更在歐洲攝影獎、日本頂級獨立電影獎、土耳其伊斯坦堡電影獎等國際影展取得佳績，也在貝殼放大協助下於2020年底發起群眾募資，邀請民眾一同參與重建失落的部落文化計畫，成功募集超過200萬元，吸引上千人對原住民議題的關注。

《阿查依蘭的呼喚》歷時七年的籌備與拍攝，紀錄一位不會說母語的排灣族女頭目、一位單親媽媽－廖莉華的人生故事。30歲那年面臨父親過世與繼承部落頭目的責任，她在祖靈深切呼喚下回到家鄉，卻迎來一場場人生風暴。電影將於5月21日全台上映。

(中時 )