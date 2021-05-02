國民黨立委許淑華因出眾外貌，經常成為鎂光燈焦點，擁有大批粉絲。許27日受訪突自爆將參選南投縣長，大方又直率的態度令主持人阿Ken相當驚艷，隨後更直接要求命理師為她占卜南投縣長初選結果，命理師坦言「結果非常的理想」、「非常順利！幾乎沒有難關了啦！」許一聽忍不住數次大喊「Oh ya！」。極度完美的結果令阿Ken相當傻眼，直呼命理是必是南投來的。

許淑華日前上談話節目《今天神回應》，節目特別請命理師用塔羅派占卜，許立刻表示，希望知道這次南投縣長初選結果，並選出一張的黃色塔羅牌，命理師與主持人立刻發出驚呼，命理師解釋，該牌是塔羅牌脈輪中的「第三脈輪」，代表的是「事業與財庫」，許選的這張牌代表「結果非常的理想」，聽到這句話，許馬上開心大喊「Oh ya！」

命理師進一步解釋，這張牌代表的是一個合作、往前衝的感覺，正是所謂「神力女超人」的概念。許淑華追問，是否能夠很順利突破難關？命理師毫不猶豫回道：「非常順利！幾乎沒有難關了啦！」許一聽，笑得合不攏嘴，再次大喊「Oh ya！」命理師不斷稱讚許，讓阿Ken打趣懷疑：「妳到底是不是從南投來的？」命理師笑回：「其實我是她粉絲啦！」阿Ken則回道：「是不是委員派了的？」語畢全場大笑。

許淑華又再追問命理師，自己2022年南投縣長的選情如何？命理師分析許抽出的塔羅牌屬於「第六脈輪」，代表的是「理性洞察與察覺」，意味著只要許運用她的智慧、透過她的洞察力，不要太急躁，延續方才所抽第三脈輪的穩定的磁場、穩定的氣勢即可。不僅如此，命理師更直言，許的未來發展「非常明亮」，讓許相當開心。

(中時新聞網)