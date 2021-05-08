桃園過去被視為藍營鐵票倉，但自從鄭文燦拿下桃園後，長達8年都是綠色執政，能否將「淪陷區」拿回成藍營重返執政關鍵指標。曾任多屆國民黨桃園市議會黨團書記長的李家興表示，現任議長兼桃園市黨部主委邱奕勝，基層實力雄厚，2月成立「邱奕勝之友會」不到4月粉絲已飆破20萬人，預估甚至能達到50萬人，堪稱「藍天再現」秘密武器。

李家興從政30餘年，2018年黨內初選落敗後，改以無黨籍報備參選並勝選桃園市議員，迄今仍保有國民黨籍。李8日接受香港媒體《中評社》訪問表示，鄭文燦2014年成功讓藍天變綠地，2018年又以53.62%的高得票率連任，故2022年國民黨能否「收回失土」，被視為能否重返執政的指標，否則桃園恐步上「桃園高雄化」後塵，未來再也拿不回桃園市長寶座。

李家興指出，2022大選目前看來，藍營以邱奕勝表現最積極，不僅是藍營最先釋出有意角逐桃園市長人選者，還身兼議長、市黨部主委，尤其2月成立的「邱奕勝之友會」，更在短期內突破20萬粉絲，甚至估計可以累積到50萬人。李強調，2018年桃園市長選舉，投票率6成，總計票數超過一百萬張，其中民進黨鄭文燦拿到55萬張、國民黨陳學聖拿到40萬張、無黨籍楊麗環拿到5萬張，若「邱奕勝之友會」粉絲真達到50萬人，等同鄭當年票數，扣除人情因素加入亦是可觀數字，且挺藍議長的申請書在地方流傳，也能獲得宣傳與提振士氣的作用。

至於綠營「鄭文燦接班人」可能人選，李家興點名，前台鹽董事長鄭寶清、前桃園航空城董事長黃適卓、前公平會副主委彭紹瑾、現任立委鄭運鵬都有意投入選戰，現任新竹市市長林智堅也呼聲很高；綠營參選動作相當積極，已經掛出選舉看板、努力拚民調，可見2022年桃園一役將是場硬仗。

(中時新聞網)