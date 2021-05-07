趙介佑涉毒風暴延燒，重創民進黨形象，民進黨中常委、國策顧問黃承國也被藍營指控有黑道背景；總統蔡英文5日則在民進黨中常會後為黑道入黨致歉。民進黨英系、前桃園農田水利會會長黃金春表示，英系本身不是組織很強的派系，一旦出狀況容易成箭靶，蔡在處理派系紛爭時看來跛腳甚至失控，必將影響2022、2024年布局；若副總統賴清德與正國會結盟，英系、蘇系乃至新潮流系的鄭文燦，恐怕通通都得閉嘴。

根據香港媒體《中評社》今日（7）報導，黃金春自1977年從政起，曾任民進黨桃園縣黨部主委、中常委等要職，更曾擔任桃園水利會首位民進黨籍會長、蔡英文3次大選水利後援會總會長，可謂資歷深厚。因不滿蔡政府去年10月把水利會改制公務體系，跳出來成立「反消滅水利會」，並擔任全台自救總會召集人，如今還是桃園農田水利會研究發展基金會董事長。

黃金春表示，自己早年跟著蔡英文進入民進黨中央黨部，當時王拓擔任秘書長，都是美麗島系出身，大家都全力幫蔡，但民進黨重返執政後蔡周邊的人都被換掉，他也從挺蔡轉為失望。黃指出，蔡用人不像故總統蔣經國還會私下派人訪查，對一個人的底細根本沒做好查證與考核，說明蔡的政治歷練還不夠。

黃金春直言，蔡英文不是靠鬥爭起家的，沒有明顯派系；用人方面，只要挺蔡，身邊的人說好就好，加上基層黨職選舉靠的是人頭黨員，黑幫是最容易號召一大群人馬的所在，蔡沒有好好管理周邊的人，出事當然都是周邊的人。黃認為，英系本身不是組織很強的派系，一旦出況狀容易成箭靶，蔡處理派系紛爭看來跛腳甚至失控，勢必影響2022、2024年布局，甚至可能導致提名「亂七八糟」，混亂當中就看賴清德與正國會的關係，一旦兩方成功結盟，英系、蘇系甚至新潮流系的鄭文燦，恐怕通通都要閉嘴。

黑道進入民進黨 蔡英文首道歉：未落實排黑條款

(中時新聞網)