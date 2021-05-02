基隆一名賴姓男子不滿蘇姓前女友提分手，竟將其裸照、性行為照片傳給蘇女前夫及友人，女子得知後立即報警，基隆地院近日審結，認定賴男違反個人資料保護法，處3月有期徒刑，得易科罰金。

判決指出，2人2018年交往期間，在汽車旅館發生性行為時，賴男在蘇女同意之下，持手機拍攝女子裸露胸部、下體等私密照，但隔年中秋節雙方感情出現變卦，女子毅然決然提出分手，並將男子趕出同居住處。

男子心生不滿，認為2人同居期間，都是自己支付生活費，並負擔女子的哥哥等家人所需，卻僅因吵架就將他趕出門外，不甘「人財兩失」，將女子下體等私密照用臉書傳給其前夫及友人，女子前夫接獲消息後，立即告訴女子家屬，蘇女不滿告上法院。

法院審理時，法官認為，男子僅因與感情糾紛，將女子私密照傳送給友人，讓女子在親友面前抬不起頭，不僅無濟於解決紛爭，反而滋生更多衝突及問題，審酌賴男始終坦承犯行，依違反個人資料保護法，處3月有期徒刑，如易科罰金，以1千元折算1日，全案可上訴。

(中時 )