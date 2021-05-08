高雄市前議長許崑源去世後，愛女許采蓁將參加2022高市議員的選舉，勤跑基層，卻被當地獸醫診所爆料「不給停車就被許的幕僚怒嗆囂張三小」；據了解，影片中嗆聲的藍衣男只是熱心里民，不是她服務處助理；警方也表示，當時有到場處理，店家不提告，之後若有停車問題，可報請警方協調。

網傳1段影片，藍衣男子手持康乃馨，衝進店來開口就說，「議長的女兒要拜訪，可不可以借停一下？」由於當時正是營業時間，店家回答，「沒辦法，不好意思」，藍衣男走出店外沒多久，再陪著許采蓁進來，許很客氣地遞上名片，說「我是采蓁，我們現在在地區做服務，有需要的話都可以撥電話給我們。」隨即兩人離開。

藍衣男再度回到店裡並破口大罵，「年輕人，我這樣給你拜託，你這樣嗆我，我吞不下這口氣」，「你很囂張？隨便停一下，10分鐘，大家是鄰居，10分鐘你做不到」、「一點面子也不賣，你太大牌了啦，你在囂張三小」。

轄區警方表示，當晚9時接獲報案指稱店內有糾紛，當時謝姓巡佐及陶姓警員正在巡邏，接獲通知到場，得知是因為停車問題起爭執，當下即告知是否要提告？只要提告，將依規定受理，不過店家不提告。

而在警方處理同時，當地里長未久也趕來調解，事後藍衣男與里長一同離開，警方約停留10多分鐘離去。

(中時 )